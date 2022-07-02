Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В пятницу, 1 июля, вечером противовоздушная оборона уничтожила ракету российских оккупантов над Одесской областью. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Российский самолет атаковал наш регион со стороны Черного моря", – отметил Братчук.
Ракета Х-31, выпущенная из самолета над морем, метко уничтожена зенитным ракетным подразделением.
Напомним
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
По последней информации, всего в результате обстрела погиб 21 человек, из них 1 ребенок, пострадало 39 человек, из них 6 детей, спасены 8 человек, из них 3 детей.
Так, отмечается, что в жилом доме погибли 16 человек, пострадали 38 человек (все госпитализированы), из них 6 детей, спасены 7 человек, из них 3 детей.
В корпусе базы отдыха погибли 5 человек, из них 1 ребенок, спасен 1 человек, пострадал 1 человек.