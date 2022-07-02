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Над Одеською областю ППО збила ворожу ракету

Над Одеською областю ППО збила ворожу ракету

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У п’ятницю, 1 липня, ввечері протиповітряна оборона знищила ракету російських окупантів над Одеською областю. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата 

"Російський літак атакував наш регіон з боку Чорного моря", – зазначив Братчук.

Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.

Нагадаємо 

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

За останньою інформацією, всього внаслідок обстрілу загинула 21 особа, з них 1 дитина, постраждало 39 осіб, з них 6 дітей, врятовано 8 осіб, з них 3 дітей.

Так, зазначається, що у житловому будинку загинуло 16 осіб, постраждало 38 осіб (всі госпіталізовані), з них 6 дітей, врятовано 7 осіб, з них 3 дітей.

В корпусі бази відпочинку загинуло 5 осіб, з них 1 дитина, врятовано 1 особу, постраждала 1 особа.

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