Над Одесской областью ПВО сбила три вражеские ракеты "Калибр" - глава ОВА

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"Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито три ракеты «Калибр»! К счастью, в результате удара пострадавших среди гражданских в области нет", - сообщил Марченко.

Глава Одесской ОВА добавил, что дал поручение начальникам районных военных администраций "лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации".

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Из Одесской области была информация о повреждении двух объектов энергоинфраструктуры.