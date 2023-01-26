Над Одесской областью ПВО сбила три вражеские ракеты "Калибр" - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В небе над Одесской областью силы ПВО сбили три вражеские ракеты "Калибр", обошлось без пострадавших гражданских. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, пишет УНН.
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"Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью было сбито три ракеты «Калибр»! К счастью, в результате удара пострадавших среди гражданских в области нет", - сообщил Марченко.
Глава Одесской ОВА добавил, что дал поручение начальникам районных военных администраций "лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации".
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Из Одесской области была информация о повреждении двух объектов энергоинфраструктуры.