Над Одещиною ППО збила три ворожі ракети "Калібр" - голова ОВА

Цитата

"Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети «Калібр»! На щастя, внаслідок удару постраждалих серед цивільних в області немає", - повідомив Марченко.

Голова Одеської ОВА додав, що дав доручення начальникам районних військових адміністрацій "особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації".

Доповнення

З Одещини була інформація про пошкодження двох об'єктів енергоінфраструктури.