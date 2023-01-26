Над Одещиною ППО збила три ворожі ракети "Калібр" - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У небі над Одеською областю сили ППО збили три ворожі ракети "Калібр", обійшлося без постраждалих цивільних. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, пише УНН.
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"Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети «Калібр»! На щастя, внаслідок удару постраждалих серед цивільних в області немає", - повідомив Марченко.
Голова Одеської ОВА додав, що дав доручення начальникам районних військових адміністрацій "особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації".
Доповнення
З Одещини була інформація про пошкодження двох об'єктів енергоінфраструктури.