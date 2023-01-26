Одещина: є інформація про пошкодження двох об'єктів енергоінфраструктури - РВА

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"Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає. Над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО", - повідомив Крук.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначав зранку, що російські окупанти готувалися завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.