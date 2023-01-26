Одесская область: есть информация о повреждении двух объектов энергоинфраструктуры - РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Есть информация, что российские оккупанты повредили 2 объекта критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук, передает УНН со ссылкой на информацию Одесской РВА в Facebook.
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"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет. Над территорией Одесской области и в частности Одесского района работает ПВО", - сообщил Крук.
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