Одесская область: есть информация о повреждении двух объектов энергоинфраструктуры - РВА

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"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет. Над территорией Одесской области и в частности Одесского района работает ПВО", - сообщил Крук.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отмечал утром, что российские оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.