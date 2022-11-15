Над Одесской областью ПВО сбило 8 "Шахедов" и одну ракету

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«Нашими подразделениями противовоздушной обороны над областью было сбито 8 "Шахедов" и одну ракету «Калибр», - рассказал Марченко.

Кроме того, он отметил, что в результате дестабилизации работы энергосистемы во всех районах Одесской области, некоторых общин отсутствует свет.

Дополнение

Украинской противовоздушной обороной уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

ПВО сбила 18 российских ракет из 21, летевших на Киев.