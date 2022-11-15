ППО збила 18 російських ракет з 21, що летилі на Київ

Цитата

«Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!» - сказав Попко.

Доповнення

Ворог випустив по Україні більше 90 ракет, ППО збила 70.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.