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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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ППО збила 18 російських ракет з 21, що летилі на Київ

ППО збила 18 російських ракет з 21, що летилі на Київ

Київ • УНН

 • 302409 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 російських ракет з 21. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає УНН з посиланням на КМВА.

Цитата

«Я дякую нашим силам Протиповітряної оборони! Сьогодні в районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21. Дякую захисникам нашого неба!» - сказав Попко.

Доповнення

Ворог випустив по Україні більше 90 ракет, ППО збила 70.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

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