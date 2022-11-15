ПВО сбила 18 российских ракет из 21, летящих на Киев

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«Я благодарю наши силы противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!» – сказал Попко.

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Враг выпустил по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 70.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщал, что россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.