Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів" та одну ракету

Цитата

«Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 8 "Шахедів" та одну ракету «Калібр», - розповів Марченко.

Окрім того, він зазначив, що внаслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одещини, деяких громадах відсутнє світло.

Доповнення

Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.

ППО збила 18 російських ракет з 21, що летіли на Київ.