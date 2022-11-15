Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів" та одну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Над Одеською областю українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів" та одну ракету «Калібр». Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.
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«Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 8 "Шахедів" та одну ракету «Калібр», - розповів Марченко.
Окрім того, він зазначив, що внаслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одещини, деяких громадах відсутнє світло.
Доповнення
Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.
ППО збила 18 російських ракет з 21, що летіли на Київ.