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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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«Калібр» (сімейство ракет)

Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів" та одну ракету

Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів" та одну ракету

Київ • УНН

 • 288975 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Над Одеською областю українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів" та одну ракету «Калібр». Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

Цитата

«Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 8 "Шахедів" та одну ракету «Калібр», - розповів Марченко.

Окрім того, він зазначив, що внаслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одещини, деяких громадах відсутнє світло.

Доповнення

Українською протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.

ППО збила 18 російських ракет з 21, що летіли на Київ.

Українські Національні Новини

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