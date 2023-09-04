Над Николаевщиной был уничтожен вражеский БПЛА - ОВА

Цитата

"Ночью, 4 сентября, в 01:43 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен российский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа)", - говорится в сообщении.

Дополнение

В воскресенье утром враг наносил удары по береговой полосе г. Очаков Очаковской громады. Также вчера, 3 сентября, в 09:35 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Днем в 12:42 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся населенный пункт Куцурубской громады.

В результате обстрелов пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В течение пятницы оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской громады Николаевщины.