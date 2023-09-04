Над Николаевщиной был уничтожен вражеский БПЛА - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во время вражеской атаки БПЛА над Николаевщиной был уничтожен один разведывательный беспилотник. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночью, 4 сентября, в 01:43 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен российский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа)", - говорится в сообщении.
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В воскресенье утром враг наносил удары по береговой полосе г. Очаков Очаковской громады. Также вчера, 3 сентября, в 09:35 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Днем в 12:42 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся населенный пункт Куцурубской громады.
В результате обстрелов пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В течение пятницы оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской громады Николаевщины.