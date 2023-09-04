Над Миколаївщиною було знищено ворожий БПЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Під час ворожої атаки БПЛА над Миколаївщиною було знищено один розвідувальний безпілотник. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 4 вересня, о 01:43 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу)", - йдеться у повідомленні.
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У неділю вранці ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Також вчора, 3 вересня, о 09:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Вдень о 12:42 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади.
Унаслідок обстрілів постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Протягом п'ятниці окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини.