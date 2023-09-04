Над Миколаївщиною було знищено ворожий БПЛА - ОВА

Цитата

"Вночі, 4 вересня, о 01:43 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу)", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У неділю вранці ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Також вчора, 3 вересня, о 09:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Вдень о 12:42 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Протягом п'ятниці окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини.