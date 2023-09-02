Миколаївщина: окупати гатили з артилерії по акваторії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Протягом минулої доби окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Вчора, 1 вересня, о 19:04 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Російські окупанти 28 серпня завдали удару реактивною системою залпового вогню "Град" по Очакову на Миколаївщині, пошкоджено житловий будинок.