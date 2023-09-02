Николаевщина: оккупанты били из артиллерии по акватории Очаковской громады

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“Вчера, 1 сентября, в 19:04 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Российские оккупанты 28 августа нанесли удар реактивной системой залпового огня "Град" по Очакову на Николаевщине, поврежден жилой дом.