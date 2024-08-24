Над Курдюмовкой в Донецкой области взвился Флаг Украины
Киев • УНН
Пограничная аэроразведка установила украинский флаг на электроопоре в Курдюмовке Донецкой области. Сине-желтый флаг был размещен с помощью FPV-дрона 24 августа.
Пограничная аэроразведка установила сине-желтый флаг с помощью FPV-дрона на одной из электроопор в Курдюмовке Донецкой области, сообщили в субботу, 24 августа, в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
Над Курдюмовкой взвился сине-желтый флаг. Пограничная аэроразведка установила Флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор
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