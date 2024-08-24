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Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів Прапор України

Над Курдюмівкою на Донеччині замайорів Прапор України

Київ • УНН

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Прикордонна аеророзвідка встановила український прапор на електроопорі в Курдюмівці Донецької області. Синьо-жовтий стяг було розміщено за допомогою FPV-дрона 24 серпня.

Прикордонна аеророзвідка встановила синьо-жовтий стяг за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор в Курдюмівці Донецької області, повідомили у суботу, 24 серпня, у Держприкордонслужбі України, передає УНН

Над Курдюмівкою замайорів синьо-жовтий стяг. Прикордонна аеророзвідка встановила Прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор

- йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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