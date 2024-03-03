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Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 19:01  •  1499 просмотра

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Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области военные уничтожили вражескую ракету.

В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили вражескую ракету, подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Отминусовали ракету. Воины из ПвК "Восток" уничтожили смертоносное железо над Криворожским районом

- написал Лысак в соцсетях.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о вражеской ракете, которая двигалась на Кировоградщину. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области военные уничтожили вражескую ракету.

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Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте

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