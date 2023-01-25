Над Киевщиной работают силы ПВО

Цитата

"Над Киевщиной работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Подчеркиваем необходимость сохранения информационной тишины. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. Верим в наши Силы Обороны", - говорится в сообщении.

Дополнение

В КМВА людей призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда направляться к надежному укрытию и оставаться в нем до отбоя.