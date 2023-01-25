Правила безпеки написані кров’ю: у КМВА людей закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У КМВА людей закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до надійного укриття і залишатися в ньому до відбою, передає УНН.
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“Дорогі кияни та гості міста! 11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак. Багато хто розслабилився і нехтує повітряною небезпекою”, — йдеться в повідомленні.
У КМВА нагадали головні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:
— Загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени;
— Оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут;
— Учбових тривог під час війни не буває;
— Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони.
“Тому, в разі оголошення повітряної тривоги — завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися! Бережіть себе!”, — йдеться в повідомленні.
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