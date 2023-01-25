Правила безопасности написаны кровью: в КМВА людей призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

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“Дорогие киевляне и гости города! 11 месяцев войны изрядно закалили украинцев! Но немалая часть людей решила, что они закалились и к воздушным атакам. Многие расслабились и пренебрегают воздушной опасностью”, — говорится в сообщении.

В КМВА напомнили главные аргументы, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:

— Угроза воздушного удара существует постоянно, даже если не раздаются сирены;

— Объявленная тревога означает реальную угрозу именно здесь;

— Учебных тревог во время войны не бывает;

— Никогда не надейтесь зря, что именно Ваш дом или жилище безопасно и в него не попадут вражеские ракеты или дроны.

“Поэтому, в случае объявления воздушной тревоги — всегда направляйтесь к надёжному укрытию и оставайтесь в нём до отбоя. Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и должны выполняться! Берегите себя!”, — говорится в сообщении.

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