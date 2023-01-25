Над Київщиною працюють сили ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
"Над Київщиною працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наголошуємо на необхідності зберігання інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У КМВА людей закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до надійного укриття і залишатися в ньому до відбою.