Над Київщиною працюють сили ППО

Цитата

"Над Київщиною працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наголошуємо на необхідності зберігання інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У КМВА людей закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до надійного укриття і залишатися в ньому до відбою.