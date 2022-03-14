Над Киевом украинская ПВО сбила ракету оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Над Киевом украинская противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует УНН.
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"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО!" — написал Геращенко.
Позже он добавил, что остатки сбитой ракеты российских войск упали на столичный район Куреневку.
Напомним
В Оболонском районе Киева российские оккупанты обстреляли многоэтажку, в результате чего погиб один человек.