Над Киевом украинская ПВО сбила ракету оккупантов

Детали

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО!" — написал Геращенко.

Позже он добавил, что остатки сбитой ракеты российских войск упали на столичный район Куреневку.

Напомним

В Оболонском районе Киева российские оккупанты обстреляли многоэтажку, в результате чего погиб один человек.