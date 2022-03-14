Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівку на столичній Оболоні загинуло двоє людей - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок влучання снаряду в будинок на Оболоні загинуло двоє людей. Трьох госпіталізували. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
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"Київ, Оболонський район. Станом на 7:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці", - повідомили у ДСНС.
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Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.
О 7:58 пожежу ліквідовано.
Пошукові роботи тривають.
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