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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6723 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівку на столичній Оболоні загинуло двоє людей - ДСНС

Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівку на столичній Оболоні загинуло двоє людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 216901 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок влучання снаряду в будинок на Оболоні загинуло двоє людей. Трьох госпіталізували. Про це повідомили у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Київ, Оболонський район. Станом на 7:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці", - повідомили у ДСНС.

Деталі

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.

О 7:58 пожежу ліквідовано.

Пошукові роботи тривають.

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