В Києві на Оболоні російські окупанти влучили у багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти на Оболоні в Києві влучили в багатоповерхівку. Наразі рятувальникам вдалося врятувати 4 людини. Пошуки тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці.
На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.
По прибуттю, було встановлено, що внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.
На місці задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.
"О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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