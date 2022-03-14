В Киеве на Оболони российские оккупанты попали в многоэтажку

Детали

14 марта в 5:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в Оболонском районе столицы.

На место немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию было установлено, что в результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

На месте задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

"В 07:04 пожар в девятиэтажном жилом доме локализован на площади 500 м кв. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека, поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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