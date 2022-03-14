В результате вражеского удара в многоэтажку на столичной Оболони погибли два человека - ГСЧС

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"Киев, Оболонский район. По состоянию на 7:40 в девятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших человек, 3 человека госпитализированы, 9 людям помощь оказана на месте", - сообщили в ГСЧС.

Детали

Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 лица.

В 7:58 пожар ликвидирован.

Поисковые работы продолжаются.

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