Над Києвом українська ППО збила ракету окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Над Києвом українська протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує УНН.
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"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, уламки впали у будинок на Подолі. Дякуємо нашим доблесним ППО!" — написав Геращенко.
Згодом він додав, що уламки збитої ракети російських військ впали на столичний район Куренівку.
Нагадаємо
В Оболонському районі Києва російські окупанти обстріляли багатоповерхівку, внаслідок чого загинула одна людина.