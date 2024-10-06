Над Хмельницкой областью уничтожили «шахед» - ОВА

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  131497 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  146326 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  147213 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  145538 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  116769 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  104950 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  122589 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123784 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124087 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124437 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Хмельницкой областью уничтожили «шахед» - ОВА

Над Хмельницкой областью уничтожили «шахед» - ОВА

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 07:40  •  3561 просмотра

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Ночью над Хмельницкой областью был уничтожен один БПЛА типа «Шахед» во время отражения воздушной атаки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ночью, во время отражения воздушной атаки врага, над Хмельницкой областью был сбит 1 БПЛА типа «шахед». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, во время отражения воздушной атаки врага, сбит 1 БПЛА типа «шахед». По состоянию на этот час, информация о пострадавших среди гражданского населения, повреждения имущества или объектов критической инфраструктуры не поступала

- сообщил Тюрин. 

Напомним,

За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений. Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции Сил обороны на 10 ключевых направлениях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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