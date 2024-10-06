Над Хмельницкой областью уничтожили «шахед» - ОВА
Киев • УНН
Ночью над Хмельницкой областью был уничтожен один БПЛА типа «Шахед» во время отражения воздушной атаки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ночью, во время отражения воздушной атаки врага, над Хмельницкой областью был сбит 1 БПЛА типа «шахед». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью, во время отражения воздушной атаки врага, сбит 1 БПЛА типа «шахед». По состоянию на этот час, информация о пострадавших среди гражданского населения, повреждения имущества или объектов критической инфраструктуры не поступала
Напомним,
За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений. Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции Сил обороны на 10 ключевых направлениях.