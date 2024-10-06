Над Хмельницкой областью уничтожили «шахед» - ОВА

Ночью, во время отражения воздушной атаки врага, над Хмельницкой областью был сбит 1 БПЛА типа «шахед». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, во время отражения воздушной атаки врага, сбит 1 БПЛА типа «шахед». По состоянию на этот час, информация о пострадавших среди гражданского населения, повреждения имущества или объектов критической инфраструктуры не поступала - сообщил Тюрин.

Напомним,

За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений. Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции Сил обороны на 10 ключевых направлениях.