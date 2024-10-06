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Над Хмельниччиною знищили “шахед” - ОВА

Над Хмельниччиною знищили “шахед” - ОВА

Київ • УНН

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Вночі над Хмельницькою областю було знищено один БПЛА типу "Шахед" під час відбиття повітряної атаки. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Вночі, під час відбиття повітряної атаки ворога, над Хмельниччиною було збито 1 БПЛА типу "шахед". Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі, під час відбиття повітряної атаки ворога, збито 1 БПЛА типу "шахед". Станом на цю годину, інформація щодо постраждалих серед цивільного населення, пошкодження майна чи обʼєктів критичної інфраструктури не надходила

- повідомив Тюрін. 

Нагадаємо

Минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. Російські окупанти не залишають спроб атакувати позиції Сил оборони на 10 ключових напрямках.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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