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Над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Днепропетровской области накануне поздно вечером сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера поздно вечером военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью беспилотник агрессора. Вероятно, Шахед-136", - написал Лысак.

Ночь в регионе прошла с тревогой, однако без вражеских атак, добавил он.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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