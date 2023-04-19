Над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон

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"Вчера поздно вечером военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью беспилотник агрессора. Вероятно, Шахед-136", - написал Лысак.

Ночь в регионе прошла с тревогой, однако без вражеских атак, добавил он.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.