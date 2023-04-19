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Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон

Над Дніпропетровщиною збили ворожий дрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Дніпропетровській області напередодні пізно ввечері збили ворожий безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора пiзно ввечерi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили над Дніпропетровщиною безпiлотник агресора. Ймовiрно, Шахед-136", - написав Лисак.

Нiч в регiонi минула з тривогою, проте без ворожих атак, додав він.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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