Над Днепропетровской областью ПВО сбила ночью "шахед"

Ночью подразделение ПвК «Восток» сбило над Днепропетровской областью вражеский шахед. ПВО отработала в Новомосковском районе. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, четыре раза этой ночью российская армия обстреляла Никопольщину. Применила тяжелую артиллерию и РСЗО «Град».

Вражеские снаряды попали по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди уцелели.

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Также утром агрессор ударил по райцентру и Мировской громаде.

Пострадал 32-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Поврежден спортклуб. А еще частный дом, авто, хозяйственная постройка. Другие последствия уточняются.

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"