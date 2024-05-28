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Над Дніпропетровщиною ППО збила вночі "шахед"

Над Дніпропетровщиною ППО збила вночі "шахед"

Київ • УНН

 • 19372 перегляди

Вночі підрозділ роти протиповітряної оборони "Схід" збив ворожий безпілотник над Дніпром.

Уночі підрозділ ПвК "Схід" збив над Дніпропетровською областю ворожий шахед. ППО відпрацювала у Новомосковському районі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За його даними, чотири рази цієї ночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію та РСЗВ "Град".

Ворожі снаряди поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли.

Доповнення

Також вранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді.

Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Пошкоджений спортклуб. А ще приватний будинок, авто, господарська споруда. Інші наслідки уточнюються.

Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 "шахедів"26.05.24, 08:15 • 37522 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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