Над Дніпропетровщиною ППО збила вночі "шахед"
Київ • УНН
Вночі підрозділ роти протиповітряної оборони "Схід" збив ворожий безпілотник над Дніпром.
Уночі підрозділ ПвК "Схід" збив над Дніпропетровською областю ворожий шахед. ППО відпрацювала у Новомосковському районі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його даними, чотири рази цієї ночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію та РСЗВ "Град".
Ворожі снаряди поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли.
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Також вранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді.
Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Пошкоджений спортклуб. А ще приватний будинок, авто, господарська споруда. Інші наслідки уточнюються.
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 "шахедів"26.05.24, 08:15 • 37522 перегляди