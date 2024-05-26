Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 "шахедів"
Київ • УНН
Українська система протиповітряної оборони збила 11 "шахедів" над Дніпропетровською областю вночі, причому безпілотники були знищені в різних районах.
Уночі українські оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 11 шахедів. П’ять безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – у Кам'янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Новомосковському районі через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили.
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Також Нікополь цієї ночі агресор обстрілював з артилерії. Поцілив й дроном-камікадзе.
Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини.
Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач.
Побиті 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджені через удар дроном вчора ввечері.
Гучно було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії. По Марганецькій громаді ворог знову вгатив вранці.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Напади на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли 3 громади і Нікополь, без жертв25.05.24, 08:13 • 25302 перегляди