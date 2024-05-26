Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"

Ночью украинские защитники неба сбили над Днепропетровской областью 11 шахедов. Пять беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 - в Каменском и Павлоградском, по одному - в Никопольском и Новомосковском. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Новомосковском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар потушили.

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Также Никополь этой ночью агрессор обстреливал из артиллерии. Попал и дроном-камикадзе.

Повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина.

Изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач.

Разбиты 3 частных дома. Еще два, по уточненной информации, повреждены из-за удара дроном вчера вечером.

Громко было и в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. По ним оккупанты били из тяжелой артиллерии. По Марганецкой громаде враг снова ударил утром.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв