Нападения на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли 3 громады и Никополь, без жертв

Вчера вечером рф обстреляла Покровскую громаду Днепропетровщины, используя тяжелую артиллерию. На утро обстрелы продолжились в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Дрон-камикадзе атаковал Никополь. Нет жертв или раненых. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вчера вечером враг снова атаковал территорию Днепропетровской области, на этот раз сосредоточив свои удары на Покровской громаде Никопольского района.

Несмотря на это, ночь прошла спокойно. Однако, с началом утра, обстрелы возобновились. Оккупанты направляли огонь на Марганецкую и Червоногригорьевскую громады.

Также, по городу Никополь было совершено нападение дроном-камикадзе.

К счастью, эти атаки обошлись без погибших и пострадавших.

В то же время, на остальной территории области, несмотря на угрозу, атак не зафиксировано.

Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения