Напади на Дніпропетровщину: окупанти обстріляли 3 громади і Нікополь, без жертв
Київ • УНН
рф обстріляла кілька населених пунктів у Дніпропетровській області з важкої артилерії та безпілотника-камікадзе, але повідомлень про жертви чи поранення не надходило.
Учора ввечері рф обстріляла Покровську громаду Дніпропетровщини, використовуючи важку артилерію. На ранок обстріли продовжилися у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Дрон-камікадзе атакував Нікополь. Немає жертв або поранених. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Учора ввечері ворог знову атакував територію Дніпропетровської області, цього разу зосередивши свої удари на Покровській громаді Нікопольського району.
Незважаючи на це, ніч пройшла спокійно. Однак, з початком ранку, обстріли відновилися. Окупанти спрямовували вогонь на Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Також, по місту Нікополь був здійснений напад дроном-камікадзе.
На щастя, ці атаки минулися без загиблих та постраждалих.
У той же час, на решті території області, незважаючи на загрозу, атак не зафіксовано.
Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: є 2 постраждалих і руйнування24.05.24, 07:58 • 23038 переглядiв