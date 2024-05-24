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Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: є 2 постраждалих і руйнування

Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: є 2 постраждалих і руйнування

Київ • УНН

 • 23040 перегляди

рф атакувала Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники-камікадзе та артилерію. на жаль, поранено двох людей і пошкоджено будівлі, транспортні засоби та магазин.

Дніпропетровщину сьогодні зранку рф атакувала дронами-камікадзе та артилерією. Попередньо, є двоє постраждалих. Пошкоджено чотириповерхівку, магазин, мікроавтобус і легковий автомобіль. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зранку ворог завдав ударів по Дніпропетровщині.

Райцентр був кілька разів атакований дронами-камікадзе, а Марганецька громада зазнала артилерійського обстрілу.

За попередніми даними, двоє людей постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотириповерховий будинок, магазин, мікроавтобус та легковий автомобіль.

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Наразі триває уточнення інформації щодо інших можливих збитків, завданих ворожими силами.

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Юлія Котвицька

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