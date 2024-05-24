Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: є 2 постраждалих і руйнування
Київ • УНН
рф атакувала Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники-камікадзе та артилерію. на жаль, поранено двох людей і пошкоджено будівлі, транспортні засоби та магазин.
Дніпропетровщину сьогодні зранку рф атакувала дронами-камікадзе та артилерією. Попередньо, є двоє постраждалих. Пошкоджено чотириповерхівку, магазин, мікроавтобус і легковий автомобіль. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Сьогодні зранку ворог завдав ударів по Дніпропетровщині.
Райцентр був кілька разів атакований дронами-камікадзе, а Марганецька громада зазнала артилерійського обстрілу.
За попередніми даними, двоє людей постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотириповерховий будинок, магазин, мікроавтобус та легковий автомобіль.
Наразі триває уточнення інформації щодо інших можливих збитків, завданих ворожими силами.
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