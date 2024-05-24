Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

Днепропетровскую область сегодня утром рф атаковала дронами-камикадзе и артиллерией. Предварительно, есть двое пострадавших. Повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня утром враг нанес удары по Днепропетровской области.

Райцентр был несколько раз атакован дронами-камикадзе, а Марганецкая громада подверглась артиллерийскому обстрелу.

По предварительным данным, два человека пострадали. В результате обстрелов повреждены четырехэтажный дом, магазин, микроавтобус и легковой автомобиль.

Сейчас продолжается уточнение информации о других возможных убытков, нанесенных вражескими силами.

В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли