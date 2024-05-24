Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  119665 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  122026 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  160505 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  152875 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135938 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115686 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121597 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117410 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120720 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113962 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  485516 просмотра

Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

рф атаковала Днепропетровскую область, применив беспилотники-камикадзе и артиллерию. к сожалению, ранены два человека и повреждены здания, транспортные средства и магазин.

Общество •   •  4299 просмотра
Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения

На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет

Вражеские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады Николаевской области, но о жертвах не сообщается.

Общество •   •  5478 просмотра
На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.

Общество •   •  6308 просмотра
За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1240 человек личного состава и различной военной техники.

Война •   •  7419 просмотра
За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

В городе Алушта был поражен важный коммуникационный узел российских оккупантов, который служил пунктом управления военными операциями во временно оккупированном Крыму.

Война •   •  11285 просмотра
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для северо-восточных и восточных областей из белгорода

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах баллистическими ракетами по северо-восточным и восточным регионам из белгорода.

Война •   •  10488 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для северо-восточных и восточных областей из белгорода

Зафиксировано усиление активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о высокой активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины.

Война •   •  11528 просмотра
Зафиксировано усиление активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины

Польша и Греция призывают ЕС создать общий щит противовоздушной обороны

Премьер-министр Польши и глава правительства Греции обратились к президенту Европейской комиссии с просьбой создать европейский щит противовоздушной обороны для защиты ЕС от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.

Новости Мира •   •  11988 просмотра
Польша и Греция призывают ЕС создать общий щит противовоздушной обороны

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

24 мая в Украине и некоторых других славянских странах отмечают День славянской письменности и языка, чествуя создателей кириллицы - братьев Кирилла и Мефодия, которые переводили церковные книги и писали собственные произведения, заложив основу славянской литературы.

УНН Lite •   •  12546 просмотра
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, что стало решающим шагом на пути к развертыванию современных истребителей американского производства в украинском небе.

Война •   •  16583 просмотра
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США