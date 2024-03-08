Над Днепропетровиной сбили "шахед"

Зеленский - Эрдогану: мы не видим представителей россии на мирном саммите

Зеленский отверг предложение Эрдогана провести мирный саммит с участием россии, заявив, что Украина не может приглашать тех, кто все блокирует, разрушает и убивает, и хочет сначала достичь справедливого мира, прежде чем привлекать россию.