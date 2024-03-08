Над Дніпропетровиною збили "шахед"
Київ • УНН
Українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник "Шахід" над Синельниківським районом Дніпропетровської області ввечері 8 березня.
Увечері 8 березня у небі над Синельниківським районом Дніпропетровщини збили дрон армії РФ, повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ввечері оборонці неба збили ворожий шахед у Синельниківському районі
Відомо, що дрон збили обороні ПВК Схід.
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