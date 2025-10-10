Начальника поселковой военной администрации на Херсонщине подозревают во взяточничестве на более чем 930 тыс. грн
Киев • УНН
Начальнику Ивановской поселковой военной администрации Генического района Херсонской области сообщено о подозрении в вымогательстве и получении более 930 тыс. грн. Должностные лица систематически вымогали и получали неправомерную выгоду от подчиненных работников, угрожая лишением премий.
Подробности
Как сообщают СМИ, речь якобы идет о начальнике Ивановской поселковой военной администрации Генического района Херсонской области Викторе Дебелом.
Руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщил о подозрении начальнику одной из поселковых военных администраций Генического района Херсонской области в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины)
Также при процессуальном руководстве Херсонской спецпрокуратуры Южного региона сообщено о подозрении первому заместителю начальника администрации и начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, в течение марта 2023 – октября 2024 годов должностные лица, действуя в сговоре, систематически вымогали и получали неправомерную выгоду от подчиненных работников. В случае отказа угрожали им лишением премий и денежных вознаграждений.
Сообщается, что средства работники перечисляли на банковские счета одной из подозреваемых, которая в дальнейшем передавала их руководителю администрации. Полученную сумму – более 930 тысяч гривен – участники схемы распределили между собой.
Правоохранители задержали подозреваемых. Суд избрал им меры пресечения: содержание под стражей с правом внесения залога – 605 600 гривен начальнику администрации, 121 120 гривен его заместителю, начальнику отдела – личное обязательство
Добавим
Дебелый ранее возглавлял фермерское хозяйство в бывшем Ивановском районе Херсонщины. В 2010 году он был избран сельским головой Шотовки от Партии регионов. В 2015 году избран председателем Иванковской поселковой общины как самовыдвиженец. В 2020 году он был переизбран от президентской партии "Слуга народа". В ноябре 2022 года был назначен Президентом начальником Ивановской поселковой военной администрации.
Дополнение
