Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Начальника поселковой военной администрации на Херсонщине подозревают во взяточничестве на более чем 930 тыс. грн

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Начальнику Ивановской поселковой военной администрации Генического района Херсонской области сообщено о подозрении в вымогательстве и получении более 930 тыс. грн. Должностные лица систематически вымогали и получали неправомерную выгоду от подчиненных работников, угрожая лишением премий.

Начальника поселковой военной администрации на Херсонщине подозревают во взяточничестве на более чем 930 тыс. грн

Начальнику поселковой военной администрации в Херсонской области сообщено о подозрении в вымогательстве и получении более 930 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробности

Как сообщают СМИ, речь якобы идет о начальнике Ивановской поселковой военной администрации Генического района Херсонской области Викторе Дебелом.

Руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщил о подозрении начальнику одной из поселковых военных администраций Генического района Херсонской области в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Также при процессуальном руководстве Херсонской спецпрокуратуры Южного региона сообщено о подозрении первому заместителю начальника администрации и начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в течение марта 2023 – октября 2024 годов должностные лица, действуя в сговоре, систематически вымогали и получали неправомерную выгоду от подчиненных работников. В случае отказа угрожали им лишением премий и денежных вознаграждений.

Сообщается, что средства работники перечисляли на банковские счета одной из подозреваемых, которая в дальнейшем передавала их руководителю администрации. Полученную сумму – более 930 тысяч гривен – участники схемы распределили между собой.

Правоохранители задержали подозреваемых. Суд избрал им меры пресечения: содержание под стражей с правом внесения залога – 605 600 гривен начальнику администрации, 121 120 гривен его заместителю, начальнику отдела – личное обязательство

- информирует ОГП.

Добавим

Дебелый ранее возглавлял фермерское хозяйство в бывшем Ивановском районе Херсонщины. В 2010 году он был избран сельским головой Шотовки от Партии регионов. В 2015 году избран председателем Иванковской поселковой общины как самовыдвиженец. В 2020 году он был переизбран от президентской партии "Слуга народа". В ноябре 2022 года был назначен Президентом начальником Ивановской поселковой военной администрации.

Дополнение

Должностных лиц коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры.

Анна Мурашко

Политика Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Слуга народа
Херсонская область
Украина