Начальника селищної військової адміністрації на Херсонщині підозрюють у хабарництві на понад 930 тис. грн

$41.400.09
48.140.04
ukenru
10:53 • 9922 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 16959 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12308 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14768 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16315 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24722 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44824 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35481 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41973 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42200 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 25674 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 12625 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 13982 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 20168 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10101 перегляди
Публікації
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 9936 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 16972 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71672 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 78444 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 72566 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Радослав Сікорський
Александр Стубб
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Харківська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 3852 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 8938 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10197 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71672 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 31155 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Начальника селищної військової адміністрації на Херсонщині підозрюють у хабарництві на понад 930 тис. грн

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Начальнику Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні понад 930 тис. грн. Посадовці систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників, погрожуючи позбавленням премій.

Начальника селищної військової адміністрації на Херсонщині підозрюють у хабарництві на понад 930 тис. грн

Начальнику селищної військової адміністрації на Херсонщині повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні понад 930 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ,  мова нібито про начальника Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області Віктора Дебелого.

Керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомив про підозру начальнику однієї із селищних військових адміністрацій Генічеського району Херсонської області в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Також за процесуального керівництва Херсонської спецпрокуратури Південного регіону повідомлено про підозру першому заступнику начальника адміністрації та начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (ч. 3 ст. 368 КК України). 

За даними слідства, упродовж березня 2023 ‒ жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород.

Повідомляється, що кошти працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму ‒ понад 930 тисяч гривень ‒ учасники схеми розподілили між собою.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави ‒ 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу ‒ особисте зобов’язання

- інформує ОГП.

Додамо

Дебелий раніше очолював фермерське господарство в колишньому Іванівському районі Херсонщини. У 2010 році він був обраний сільським головою Шотівки від Партії регіонів. У 2015 році обраний головою Іванківської селищної громади як самовисуванець. У 2020 році він був  переобраний від президентської партії "Слуга народу". У листопаді 2022 року був призначений Президентом начальником Іванівської селищної військової адміністрації.

Доповнення

Посадовців комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Слуга народу
Херсонська область
Україна