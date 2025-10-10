Начальника селищної військової адміністрації на Херсонщині підозрюють у хабарництві на понад 930 тис. грн
Київ • УНН
Начальнику Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні понад 930 тис. грн. Посадовці систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників, погрожуючи позбавленням премій.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, мова нібито про начальника Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області Віктора Дебелого.
Керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомив про підозру начальнику однієї із селищних військових адміністрацій Генічеського району Херсонської області в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)
Також за процесуального керівництва Херсонської спецпрокуратури Південного регіону повідомлено про підозру першому заступнику начальника адміністрації та начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, упродовж березня 2023 ‒ жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород.
Повідомляється, що кошти працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму ‒ понад 930 тисяч гривень ‒ учасники схеми розподілили між собою.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави ‒ 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу ‒ особисте зобов’язання
Додамо
Дебелий раніше очолював фермерське господарство в колишньому Іванівському районі Херсонщини. У 2010 році він був обраний сільським головою Шотівки від Партії регіонів. У 2015 році обраний головою Іванківської селищної громади як самовисуванець. У 2020 році він був переобраний від президентської партії "Слуга народу". У листопаді 2022 року був призначений Президентом начальником Іванівської селищної військової адміністрації.
