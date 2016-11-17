Начальника лесхоза задержали на взятке в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Донецкие правоохранители задержали начальника и лесника "Славянского лесхоза" на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Сегодня, 17 ноября, правоохранители задержали на взятке в сумме 20 600 грн начальника ГП "Славянский лесхоз" и его племянника - лесника этого же предприятия.
Установлено, что чиновник систематически требовал и получал неправомерную выгоду от частного предпринимателя за препятствование в предпринимательской деятельности, а именно купли-продажи древесины.
Очередная передача средств состоялась в продуктовом супермаркете в города Славянск. Деньги для дяди забирал у предпринимателя племянник.
Сейчас правонарушители задержаны. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а также избрание меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.