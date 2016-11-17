Начальника лісгоспу затримали на хабарі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Донецькі правоохоронці затримали начальника та лісника “Слов’янського лісгоспу” на хабарі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Сьогодні, 17 листопада, правоохоронці затримали на хабарі у сумі 20 600 грн начальника ДП “Слов’янський лісгосп” та його племінника — лісника цього ж підприємства.
Встановлено, що посадовець систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду від приватного підприємця за не перешкоджання у підприємницькій діяльності, а саме купівлі-продажу деревини.
Чергова передача коштів відбулася у продуктовому супермаркеті у міста Слов’янськ. Гроші для дядька забирав у підприємця племінник.
Наразі правопорушники затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди), а також обрання міри запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.