Вступил в силу закон о продлении моратория на выселение жителей общежитий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в пункт 3 раздела VIII" Заключительные положения" Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий". Вчера закон опубликовали на официальном парламентском издании "Голос Украины". Сегодня он вступил в силу, передает УНН.
"В абзаце первом слова и цифры "в течение срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2017-2021 годы" заменить словами "со дня опубликования настоящего Закона к завершению выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин"; в абзаце втором слова и цифры "до 1 января 2022 года" исключить", - говорится в документе.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, по данным департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Минрегиона, в общежитиях коммунальной формы собственности приватизировано 82934 жилых помещений.