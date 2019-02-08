Набув чинності закон про продовження мораторію на виселення мешканців гуртожитків

"В абзаці першому слова і цифри "протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки" замінити словами "з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад"; в абзаці другому слова і цифри "до 1 січня 2022 року" виключити", - йдеться в документі.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, за даними департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону, у гуртожитках комунальної форми власності приватизовано 82 934 житлових приміщень.



