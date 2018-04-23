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НАБУ завершило расследование по делу о хищении на закупках АМПУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн ​​грн ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

НАБУ завершило расследование по делу о хищении на закупках АМПУ

"19-20 апреля 2018 года этим лицам и их защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - сообщили в НАБУ.

В совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, в частности, подозреваются:

  • экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг);
  • экс-первый заместитель главы ГП "АМПУ" (2015-2017 гг);
  • экс-начальник отдела закупок ГП "АМПУ" (2015-2018 гг);
  • заместитель начальника Одесского филиала ГП "АМПУ" (действующий);
  • директор ООО;
  • бенефициар ООО;
  • бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).

Указано, что после ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате, по мнению детективов Бюро, государству (в лице ГП "АМПУ") нанесен ущерб на сумму 247 млн ​​грн. Эта сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

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