НАБУ завершило расследование по делу о хищении на закупках АМПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"19-20 апреля 2018 года этим лицам и их защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - сообщили в НАБУ.
В совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, в частности, подозреваются:
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- экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг);
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- экс-первый заместитель главы ГП "АМПУ" (2015-2017 гг);
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- экс-начальник отдела закупок ГП "АМПУ" (2015-2018 гг);
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- заместитель начальника Одесского филиала ГП "АМПУ" (действующий);
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- директор ООО;
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- бенефициар ООО;
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- бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).
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Указано, что после ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
По данным следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате, по мнению детективов Бюро, государству (в лице ГП "АМПУ") нанесен ущерб на сумму 247 млн грн. Эта сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.