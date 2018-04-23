НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання на закупівлях АМПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України". Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"19-20 квітня 2018 року цим особам та їхнім захисникам відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - повідомили в НАБУ.
У вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, зокрема, підозрюються:
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- екс-голова ДП "АМПУ" (2014-2017 рр);
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- екс-перший заступник голови ДП "АМПУ" (2015-2017 рр);
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- екс-начальник відділу закупівель ДП "АМПУ" (2015-2018 рр);
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- заступник начальника Одеського філіалу ДП "АМПУ" (чинний);
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- директор ТОВ;
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- бенефіціар ТОВ;
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- бенефіціар нерезидента (підприємства-учасника злочину).
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Вказано, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно цих осіб буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.
За даними слідства, посадові особи ДП "АМПУ" у змові з приватними особами у 2015–2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт. Внаслідок цього, на переконання детективів Бюро, державі (в особі ДП "АМПУ") завдано збитків на суму 247 млн грн. Ця сума підтверджена висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.