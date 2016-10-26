НАБУ завершило досудебное расследование в отношении С.Переломы и Н.Щурикова (дополнено)

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Им предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После его завершения будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.

Напомним, что досудебное расследование по этому факту начато в декабре 2015 года. С.Перелому и Н.Щурикова подозревают в растрате средств государственного предприятия ПАО "Одесский припортовый завод" в период с мая по декабрь 2015 года. По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более чем 205 млн гривен.