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15 марта, 19:03 • 116280 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169974 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140048 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132340 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113965 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106140 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101936 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136569 просмотра

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НАБУ завершило досудебное расследование в отношении С.Переломы и Н.Щурикова (дополнено)

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении С.Переломы и Н.Щурикова (дополнено)

Киев • УНН

 • 7648 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова, которых подозревают в растрате более 205 млн грн государственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Им предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После его завершения будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.

Напомним, что досудебное расследование по этому факту начато в декабре 2015 года. С.Перелому и Н.Щурикова подозревают в растрате средств государственного предприятия ПАО "Одесский припортовый завод" в период с мая по декабрь 2015 года. По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более чем 205 млн гривен.

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